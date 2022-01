Audiospacer z aktorką Magdaleną Cielecką po zabytkowym Dworcu Morskim w Gdyni

Audiospacer po zabytkowym Dworcu Morskim w Gdyni. Magdalena Cielecka odegrała ważną rolę

Urodzinowym prezentem jest możliwość odbycia audiospaceru po gmachu przy ul. Polskiej 1, do którego głosu udzieliła popularna aktorka Magdalena Cielecka. Można zrobić to bezpłatnie online za pośrednictwem strony muzeum. Pracownicy placówki zachęcają jednak do odsłuchania audiospaceru w gmachu Dworca Morskiego. Czas trwania wynosi około godziny. Ze względu na udźwiękowienie należy zabrać ze sobą słuchawki.