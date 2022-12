Atrakcje turystyczne, które znajdują się niedaleko od Gdańska. Nie masz pomysłu na noworoczny spacer? Skorzystaj z tych propozycji

W jaki dzień tygodnia przypada 1 stycznia 2023 r.?

1 stycznia , a więc dzień, który rozpocznie Nowy Rok , to dzień ustawowo wolny od pracy. W 2023 roku przypada on w niedzielę. Zgodnie z przepisami za każde święto, które wypada w tygodniu pracy od poniedziałku do piątku, a także w soboty, przysługuje dzień wolny. Za święto obchodzone w niedzielę takie wolne jednak nie przysługuje.

Gdzie na spacer w Nowy Rok? Te atrakcje są położone godzinę drogi od Trójmiasta

Nowy Rok to idealny moment, by dojść do siebie po imprezie sylwestrowej. W tym celu warto wybrać się na spacer w ciekawe miejsce, które od Gdańska dzieli zaledwie godzina drogi. Warto zahaczyć o Kaszuby, ale nie tylko. Zerknijcie do galerii i przekonajcie się, gdzie można wybrać się na noworoczny spacer.