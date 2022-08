Atrakcje dla dzieci w Gdańsku. Lato z dziećmi - Gdańsk 2022. Gdzie pójść? Co odwiedzić? Miejsca przyjazne dzieciom w Gdańsku Maja Czech

Trójmiasto to doskonałe miejsce na urlop. To właśnie tu na turystów i mieszkańców czeka mnóstwo letnich atrakcji. Rodzice z dziećmi również znajdą tu coś dla siebie. Gdańsk oferuje szereg wydarzeń pełnych rozrywki dla dzieci. Sprawdźcie, co miasto oferuje dla najmłodszych w sezonie letnim 2022!