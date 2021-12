Atak nożownika w Gdańsku. Decyzje prokuratury i sądu Gdańsk 2021 Kamil Kusier

Przemyslaw Swiderski

Po wyjściu za poręczeniem majątkowym napastnika z Długiego Targu w Gdańsku, wśród mieszkańców dało się zauważyć obruszenie na decyzję prokuratury i sądu. Chodzi o zdarzenie z dnia 12 grudnia 2021 roku, kiedy to nożownik zaatakował przechodniów, w efekcie czego jedna osoba doznała rany kłutej klatki piersiowej. Sytuacja ta zbiegła się z aresztem tymczasowym dla 39-latka, który miał kierować groźby pod adresem posłanki Platformy Obywatelskiej, Małgorzaty Chmiel, a w dniu 17 listopada 2021 roku trafił do aresztu tymczasowego na okres dwóch miesięcy. Co jednak poirytowało czytelników "Dziennika Bałtyckiego"?