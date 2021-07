Artur Kujawiński wyruszył z sopockiego mola po rekord Guinnessa. Ultramaratończyk ma wrócić do kurortu ok. 11 września 2021 roku

Próba obiegnięcia Polski wzdłuż jej granic to wyzwanie, które w ostatnich miesiącach zajmowała głowę Artura Kujawińskiego. Doświadczony ultramaratończyk przekonywał na starcie projektu Run Around Poland, że jest gotowy na to wielkie wyzwanie. Rodzina, przyjaciele i dziennikarze towarzyszyli mu na starcie, w niedzielny poranek 25 lipca 2021 roku.

- Większego projektu biegowego na ziemi polskiej żadnej Polak nie dokonał. Sprawdziłem w internecie, że nikt tak dokładnie Polski wzdłuż jej granic nie próbował obiec. Dlatego postanowiłem się tego podjąć. Były dwie-trzy próby tzw. obiegnięcia Polski, ale tam było jednak o ok. 1000 km krótsza trasa. Moja trasa jest bardzo dokładna, bo według Wikipedii to 3511 km. Trasa, którą wyznaczyłem, omijająca jedynie duże przeszkody naturalne, jak rzeki i mokradła, wynosi dokładnie 4026 km. Będzie to wyczyn - przypomniał założenie wyzwania Artur Kujawiński.