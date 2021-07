Artur Kujawiński przebiegnie Polskę wzdłuż jej granic. Zrobi to bez wsparcia z zewnątrz. Biegacze mogą mu towarzyszyć na trasie

Pana biegowe wyzwanie pod nazwą Run Around Poland zapowiada się, jako prawdziwe szaleństwo. Pan zdaje sobie z tego sprawę?

Można tak powiedzieć (śmiech). Przyznam, że to są już naprawdę duże kilometraże i duże wyzwanie, bo trudno znaleźć podobne na świecie. Wiem, że ultramaratończycy biegli już przez Nową Zelandię, czy z północy na południe Anglii. Chyba największy szlak, pokonywany raz po raz, znajduje się w Stanach Zjednoczonych, a wiedzie on z Kalifornii do Nowego Jorku. To trasa na 3 tysiące mil, czyli ok. 4,8 tys. km. Ja jestem do mojego wyzwania przygotowany. W tym roku mija 30 lat, jak uprawiam lekkoatletykę. Zaczynałem od sprintów, a od 22 lat specjalizuję się w biegach długich. Doświadczenie jest już bardzo duże.

To wyzwanie na rekord Guinnessa. Jak to będzie wyglądać?

To zgłoszenie zostało już przyjęte do rozpatrzenia. Tego typu wyczyny są rejestrowane jako pierwsze, najszybsze pokonanie granic Polski. Nie jest to rekord, który można zatwierdzić komisyjnie w jeden dzień. Dopiero w momencie ukończenia biegu prześlę całą dokumentację jego realizacji. W moim przypadku będzie to nagranie śladu oraz wszelkie dokumenty potwierdzające, że przebiegłem tę trasę. Dopiero po tym będzie regulaminowy czas 12 tygodni na zatwierdzenie rekordu.