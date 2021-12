Artur Kiełbasiński: Odpowiedź na sprostowanie

Po pierwsze, pismo które opublikowaliśmy nie jest w swojej istocie sprostowaniem. Sprostowanie odnosi się bowiem do informacji nieprawdziwych lub nieścisłych. Tymczasem wystąpienie przesłane do redakcji było w swojej istocie polemiką z ocenami, które przedstawił autor Krzysztof Maria Załuski. Pan Kerski nie wskazał błędów merytorycznych, ale pod tytułem "sprostowanie" przedstawił swoja niezgodę na przedstawione oceny i opinie. A do tych ocen i opinii publicysta Dziennika Baltyckiego miał pełne prawo, tym bardziej, że oceny związane z funkcjonowaniem Europejskiego Centrum Solidarności są skrajnie różne. Od pełnej afirmacji, po skrajnie krytyczne uwagi, że w Europejskim Centrum Solidarności nie ma miejsca na "Solidarność" jako związek. Co więcej, związkowcy z prac ECS zostali faktycznie wykluczeni. Bez względu na inne okoliczności jest to ogromna porażka ECS i jej szefa. Tym bardziej, że ECS mieści się w miejscu trwale związanym z historią NSZZ „Solidarność” i wprost nawiązuje do tradycji związku.