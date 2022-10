Artur Dziambor o systemie oświaty w Polsce: "Bon Oświatowy jest jedyną sensowną odpowiedzią na sytuację w szkolnictwie"

Podczas konferencji przedstawione zostały mankamenty polskiego systemu oświatowego. Zdaniem Artura Dziambora, obecny sposób nauczania jest nieefektywny. Poseł zwrócił też uwagę na niski poziom kształcenia uczelni wyższych w Polsce, co przekłada się na niskie miejsca uniwersytetów w światowych rankingach. Jego zdaniem, spowodowane jest to tym, że szkoły podlegają organom państwowym, w tym Kuratorium Oświaty. Jak twierdzi, niskie zarobki wśród nauczycieli również wiążą się z ingerencją państwa w system edukacji.

W piątek 14 października 2022 roku przed Kuratorium Oświaty w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa posła na na sejm Artura Dziambora wraz z jego współpracownikami. Polityk odnosił się do obecnej sytuacji w oświacie, a także proponował własne rozwiązania, które miałyby zażegnać problemy polskiego szkolnictwa.

Artur Dziambor w Gdańsku: "Bon oświatowy to przynajmniej częściowa prywatyzacja całego systemu"

Poseł Konfederacji proponuje wprowadzenie bonu oświatowego. Jego zdaniem to sposób rozwiązania problemów szkolnictwa. Bon ma być alternatywą finansowania szkół. Poseł podkreślił, że prywatyzacja placówek szkolnych spowodowałaby konkurencję między nimi, co miałoby doprowadzić do eliminacji nieefektywnych szkół.