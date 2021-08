Artania w Porcie Gdynia. Wycieczkowiec zacumował przy Nabrzeżu Francuskim. Kiedy kolejne wizyty olbrzymich statków pasażerskich?

NOWE Samochód dachował na drodze z Jasienia do Rokit. Kierowca chciał strącić pająka z przedniej szyby

Bytowscy policjanci pracowali na miejscu wypadku, do którego doszło wczoraj na trasie z Jasienia do Rokit. Jak wstępnie ustalili mundurowi, kierujący citroenem, chcąc zrzucić pająka znajdującego się na przedniej szybie, stracił panowania nad pojazdem i zjechał na pobocze, gdzie uderzył w drzewo, w wyniku czego pojazd dachował. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala.