Arka negocjowała twardo i się nie ugięła. Dlaczego Olaf Kobacki nie odszedł do Śląska Wrocław?

Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Proste, ale jakże prawdziwe. Zarząd Arki nie zamierzał oddawać jednego ze swoich najbardziej utalentowanych piłkarzy za grosze, a to oferowali wrocławianie. Wysłali jedną ofertę - została odrzucona. Wysłali drugą - scenariusz był podobny. Wcześniej Arka wykupiła Kobackiego z Atalanty za 200 tys. euro. Teraz żądała znacznie więcej, na co Śląsk nie mógł przystać. Mimo to podjął negocjacje.

Śląsk chciał małym kosztem zdobyć zdolnego zawodnika, którego przy okazji będzie mógł w przyszłości, mówiąc brzydko, spieniężyć. Arka nie miała w tym jednak żadnego interesu. Bo niby czemu miałaby mieć? Żółto-niebiescy chcą po raz kolejny powalczyć o awans, a Kobacki nie dość, ze jest utalentowany, to jeszcze gwarantuje pewne liczby i - co najważniejsze - jest młodzieżowcem. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Tak naprawdę mogła jedynie pójść na rękę samemu zawodnikowi, który był zdecydowany na odejście, a przecież Śląsk nie był jedynym zainteresowanym jego usługami zespołem. Ewentualnie można było jeszcze wziąć pod uwagę argument, że w Ekstraklasie łatwiej się wypromować niż w pierwszej lidze. Tylko czy jest to wystarczające? Niekoniecznie.

Wszystko wskazuje na to, że - póki co - Kobacki nigdzie się nie wybiera. O ile oczywiście lada moment do klubu nie trafi bardziej atrakcyjna propozycja. Raczej nie ze Śląska, który sprawia wrażenie coraz mniej zainteresowanego. Na razie dołączył do kolegów z drużyny na obóz w Gniewinie i przygotowuje się wraz z resztą do rundy jesiennej.