Arka Gdynia zwróciła się o pomoc do Rakowa Częstochowa. Wszystko po tym, jak na stadionie przy Olimpijskiej zgasło światło Rafał Rusiecki

Mecz 1/8 finału Fortuny Pucharu Polski Arka Gdynia - Zagłębie Lubin Przemyslaw Swiderski Zobacz galerię (8 zdjęć)

Problemy z oświetleniem co jakiś czas pojawiają się na różnych stadionach piłkarskich. W sobotę, 27 listopada dotknęło to piłkarzy w Częstochowie, a w środę, 1 grudnia zawodników rywalizujących w Gdyni. Pomna doświadczeń Arka w żartobliwy sposób zwróciła się do Rakowa o pomoc, wykorzystując media społecznościowe.