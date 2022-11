Arka Gdynia zwolniła trenera Ryszarda Tarasiewicza! Kto za niego? Może wrócić Leszek Ojrzyński?

Ten sezon miał być dla Arki kluczowy. Udało się utrzymać silny skład, jak na warunki Fortuny I ligi, a do tego jakość drużynie dodali Janusz Gol, a przede wszystkim wypożyczony z Lechii Gdańsk, Omran Haydary. Kibice wiązali z Tarasiewiczem i zespołem duże nadzieje, a piłkarze mieli na boisku potwierdzić rolę faworyta. Tak się jednak nie stało. Jesień była bardzo rozczarowująca. Drużyna zakończyła rok na szóstym miejscu w tabeli, ostatnim które pozwala zagrać w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Strata do drugiego miejsca, dającą bezpośrednią promocję do krajowej elity, wynosi sześć punktów. Żółto-niebiescy zawodzili zwłaszcza wtedy, kiedy grali w roli gospodarza. To u siebie pożegnali się z Fortuną Pucharem Polski, a w rozgrywkach pierwszej ligi wygrali tylko dwa mecze przy czterech remisach i trzech porażkach.

Tarasiewicz trenerem Arki został 19 października 2021 roku. Runda wiosenna pod jego wodzą była udana w wykonaniu żółto-niebieskich. Drużyna wygrywała i odrabiała straty punktowe, które poniosła jesienią. Strata okazała się jednak zbyt duża i na finiszu, kiedy zespół prezentował się już trochę słabiej, nie udało się wskoczyć do czołowej dwójki. Gdynianie o awans do PKO Ekstraklasy musieli zatem rywalizować w barażach i polegli już w pierwszej rundzie, kiedy przegrali u siebie z Chrobrym Głogów 0:2.

Żółto-niebiescy mają w składzie piłkarską jakość, ale nie potrafili pokazać jej na boisku. Piłkarze bronili trenera Ryszarda Tarasiewicza i podkreślali wielokrotnie, że stali murem za szkoleniowcem. Na słowach jednak się skończyło. Drużyna miała wiele okazji, aby na boisku obronić szkoleniowca poprzez wygrywanie meczów, ale tego jednak nie zrobiła. Zarzutów do gry Arki było całe mnóstwo. Zespół miał problem, żeby w pełni dominować na boisku i kontrolować to, co dzieje się w meczach. Arka strzelała dużo goli, ale jak na jakość zawodników mogła mieć ich jeszcze więcej. Problemy były za to w defensywie i żółto-niebiescy potrafili łatwo stracić bramki i prowadzenie. Tak, jak chociażby w sobotnim meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała, kiedy prowadzili po pierwszej połowie 2:0, a zremisowali 2:2, czy wcześniej z ŁKS-em Łódź od 1:0 do 1:3 i z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza od 1:0 do 1:2.