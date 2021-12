Arka Gdynia - Zagłębie Lubin. Pucharowe starcie znajdujących się w sportowym dołku drużyn, które dzieli różnica klasy

- Konfrontujemy się z zespołem, który gra w najwyższej klasie rozgrywkowej. Nie możemy powiedzieć, że gramy u siebie i będziemy dyktować warunki, a z racji miejsca meczu jesteśmy faworytem. Zagłębie też na pewno nie jest zadowolone ze swojej zdobyczy punktowej w lidze. Prawdę jest, że możemy fazami, dłuższymi lub krótszymi, prowadzić grę i prowokować przeciwnika do błędów i obrony. Mam nadzieję, że sytuacje, które mieliśmy w meczach ligowych, a były to trzy z Sosnowcem i trzy z Głogowem, będziemy konkretyzować. Nie oznacza to, że będzie prosto. Czekamy na swój moment. Jeżeli będzie możliwość ataku, to będziemy naciskać - tłumaczy przed pucharowym meczem Ryszard Tarasiewicz , trener Arki Gdynia.

- Na pewno nie tak sobie wyobrażaliśmy to, jak będziemy punktowali w tych ostatnich meczach. Przed nami jeszcze dużo kolejek, także dopóki piłka w grze, to wszystko może się wydarzyć. Chcemy po tych ostatnich niepowodzeniach dać trochę radości kibicom. Jako drużyna chcemy też przełamać się i później kontynuować serię zwycięstw - wyjaśnia Michał Marcjanik , kapitan Arki Gdynia.

- Arka nie jest klubem anonimowym. Są duże aspiracje, oczekiwania co do klubu, zarządu, zawodników, sztabu szkoleniowego. Jeżeli jest okres niekorzystnych rezultatów, powiedziałbym, spirala porażek i deficytu punktowego, to mówi się o kryzysie. Nie może być rozbieżności, po dwóch dobrych meczach z Resovią i Podbeskidziem, że jesteśmy wyłącznie zespołem własnego boiska. Ja tego nie akceptuję. To nie jest usprawiedliwienie, ale są drużyny, które przeplatają mecze domowe i wyjazdowe. Nie jest to jednak ewidentna sprawa, aby grać trzy razy z rzędu na wyjeździe. Zdarza się, że są zespoły z długim okresem bez zwycięstw poza własnym stadionem. Nie chcę, aby, w skali 1-10, zespół w meczu domowym na 7-8, spadał na poziom 2-3 - ocenia trener Tarasiewicz.