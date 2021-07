Arka Gdynia wróciła na boisko. Ikona klubu zostaje. Kontrowersje wokół zatrudnienia nowego obrońcy

Nowa umowa z 37-letnim Brazylijczykiem, posiadającym także polskie obywatelstwo, zawarta została do końca czerwca przyszłego roku. Tym samym ulubieniec kibiców żółto-niebieskich będzie miał okazję w swoim dziesiątym sezonie z rzędu w Gdyni pomóc drużynie nie tylko w awansie do PKO BP Ekstraklasy, ale także wysunąć się samodzielnie na czoło w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii Arki. Obecnie Marcus da Silva, mając na koncie 62 gole w oficjalnych rozgrywkach, dzierży ten zaszczytny tytuł ex aequo ze Stanisławem Gadeckim.

Po powrocie z urlopów na pierwszym treningu w Gdyni próżno było wypatrywać Łukasza Wolsztyńskiego, Jana Hoska i Bartosza Przybysza. Działacze Arki nie zdecydowali się przedłużać wygasających z nimi kontraktów. Tym samym gracze ci dołączyli do Kamila Mazka, z którym wcześniej rozwiązano umowę za porozumieniem stron.

Te kolejne rozstania żadną wielką niespodzianką nie są. Łukasz Wolsztyński po tym, jak już w trakcie trwania rundy wiosennej pojawił się w Gdyni, w piętnastu meczach w Arce zaliczył zaledwie jedną asystę. Zapamiętany został za to ze zmarnowania doskonałych okazji do zdobycia goli w starciach z bezpośrednimi rywalami o awans do PKO BP Ekstraklasy. W Tychach w meczu przeciwko GKS-owi trafił w poprzeczkę egzekwując rzut karny. W spotkaniu przeciwko Radomiakowi u siebie skisował stojąc zaledwie kilka metrów przez bramkarzem. Łukasza Wolsztyńskiego w kontekście dalszych występów w Arce Gdynia uratować mogły zatem tylko jego dość bogata przeszłość w ekstraklasie oraz fakt, że reprezentowany jest przez Jarosława Kołakowskiego, ojca Michała, właściciela i prezesa żółto-niebieskich. Ostatecznie jednak trener Dariusz Marzec nie zdecydował się dać 26-letniemu napastnikowi drugiej szansy.