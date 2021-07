Arka Gdynia wciąż bez porażki w letnich sparingach. Żółto-niebiescy zremisowali z Sigmą Ołomuniec

Sigma to wymagający przeciwnik. Drużyna z Ołomuńca zajęła dziewiąte miejsce w poprzednim sezonie pierwszej ligi czeskiej. Gdynianie z kolei świetnie radzą sobie w sparingach, bo wygrali trzy wcześniejsze gry kontrolne.

Trener Dariusz Marzec ponownie rotował składem, a wolne dostał chociażby bramkarz Daniel Kajzer. Do defensywy wrócił Adam Danch, który w poprzednich sparingach grał w pomocy. Po wyleczeniu urazu w składzie ponownie pojawił się Adam Deja. Wciąż nie grają nowi piłkarze, czyli Hubert Adamczyk i Sebastian Milewski, którzy wracają do zdrowia po kontuzjach. W 3 minucie szansę bramkową miał Mateusz Żebrowski, a chwilę później Kacper Skóra. W 12 minucie Żebrowski przyjął piłkę przed polem karnym, minął bramkarza Sigmy i posłał futbolówkę do pustej bramki. Chwilę później bramkarz czeskiego zespołu wyjściem poza pole karne zablokował Christiana Alemana, który próbował go przelobować. Sigma szukała okazji do wyrównania, ale obrońcy żółto-niebieskich byli dobrze zorganizowani w defensywie i powstrzymywali ataki rywali.