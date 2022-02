Arka Gdynia trenuje na własnych obiektach. Sparingi ze Stomilem, GKS-em Przodowo i Chojniczanką bez udziału publiczności

Arka Gdynia tłumaczy, że wszystko to po to, by jak najlepiej przygotować się do ligowego meczu z Widzewem Łódź oraz pucharowego z Rakowem Częstochowa. Trener Ryszard Tarasiewicz w ostatnich tygodniach przed startem rundy wiosennej będzie kładł duży nacisk na taktykę, stąd taka, a nie inna decyzja.

Sparingi ze Stomilem Olsztyn (sobota, godz. 11), GKS-em Przodkowo (sobota, godz. 13) i Chojniczanką Chojnice (środa, godz. 12) będą zamknięte dla kibiców oraz mediów. Nie zostanie też przeprowadzona żadna transmisja, jak to miało miejsce dotychczas.

Żółto-niebiescy wrócili do Gdyni po obozie w Kleszczowie i kontynuują przygotowania do rundy wiosennej na własnych obiektach. Trener Ryszard Tarasiewicz i jego sztab powoli schodzą z obciążeń i z dnia na dzień zawodnicy Arki mają odzyskiwać tzw. świeżość.

- To jeden z cięższych obozów w mojej karierze. Daliśmy jednak radę i wykonaliśmy dobrą pracę. Najważniejsze, że uniknęliśmy poważniejszych kontuzji - mówi Gordan Bunoza, jeden z nowych zawodników Arki. - Grałem w Polsce przez cztery lata i był to mój najlepszy okres w karierze. Lubię Polskę, nauczyłem się języka i gdy tylko dostałem propozycję z Arki, nie zastanawiałem się długo - dodał Bośniak.