Arka Gdynia, Trefl Gdańsk i SKS Starogard Gdański dostały finansowe kary od UOKiK-u. Kluby koszykarskie naruszały zasady konkurencji Rafał Rusiecki

Polska Liga Koszykówki w sezonie 2019/2020 przerwana została przez pandemię koronawirusa po 22. kolejkach. Na zdjęciu mecz Stelmet Enea BC Zielona Góra - Asseco Arka Gdynia (28.11.2019) Mariusz Kapała

Od prawie 11 do ponad 84 tysięcy złotych kary nałożył na wszystkie kluby Polskiej Ligi Koszykówki Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Finansowe upomnienie - wyliczone na 130 tysięcy złotych - otrzymała także sama liga. Ma to związek z naruszeniem zasad konkurencyjności poprzez wspólnie, niedozwolone uzgodnienia, ograniczające między sobą rywalizację o pozyskanie jak najlepszych sportowców. Dotyczy to zakończenia sezonu 2019/2020.