Arka Gdynia rozpoczyna walkę w Pucharze Polski. Jej rywalem GKS Bełchatów [29.09.2021]

Piłkarze żółto-niebieskich nie mogą więc zlekceważyć dzisiejszego przeciwnika. Muszą mieć świadomość, że każdy inny wynik, niż awans do kolejnej rundy Pucharu Polski, będzie dla nich kompromitacją. Przewaga w potencjale kadrowym żółto-niebieskich nad GKS-em Bełchatów jest znacząca. Nawet jeśli Dariusz Marzec desygnuje dziś na boisko kliku zawodników rezerwowych i pozwoli odpocząć niektórym liderom zespołu, to piłkarze wysłani do boju powinni zrobić wszystko, aby udowodnić swoją przydatność do gry w Arce Gdynia. Na tym właśnie polega rywalizacja w zespole.