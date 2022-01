Arka Gdynia rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej. 27 zawodników na treningu, w sobotę pierwszy sparing

Na razie piłkarze Arki przygotowywać będą się na własnych obiektach. Z kolei 28 stycznia wyjadą na zgrupowanie do Kleszczowa, na którym przebywać będą do 5 lutego. To oczywiście nie jest początek przygotowań, gdyż od 27 grudnia zawodnicy mieli treningi indywidualne - każdy z nich otrzymał szczegółową rozpiskę zajęć.

Na pierwszym treningu grupowym stawiło się 27 zawodników. Wśród obecnych znaleźli się m.in. nowo pozyskani Gordan Bunoza oraz Piotr Zmorzyński. Ponadto przed trenerem Ryszardem Tarasiewiczem będzie mogła wykazać się młodzież. Na treningu byli utalentowani Jakub Staniszewski, Wojciech Zieliński, Marcel Szymański, Marcel Predenkiewicz i Kasjan Lipkowski.

- Przed nimi ciężkich dziesięć dni. Później będzie nieco łatwiej. Także zmniejszymy wówczas nieco objętość jednostek treningowych. Wysoka intensywność będzie jednak zachowana. Pracować będziemy wówczas już nad innymi parametrami. Wszystko będzie działo się szybciej. Chłopcy wiedzą jednak, że im mocniej się teraz popracuje, wtedy podczas meczów będzie łatwiej i tego się trzymamy - powiedział drugi trener Tomasz Wolak.