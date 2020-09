Arka Gdynia - Puszcza Niepołomice (4.09.2020). Żółto-niebiescy po emocjonującym meczu wygrali 3:2 i powrócili na fotel lidera tabeli

Arka Gdynia miała w pierwszej połowie wyraźną przewagę. Długo wydawało się jednak, że żółto-niebiescy nie zdołają jej udokumentować golem. Na dodatek niewiele brakowało, aby w 11 minucie gry Daniela Kajzera pokonał Jakub Bartosz. Na szczęście skuteczna interwencja bramkarza gospodarzy uchroniła ekipę prowadzoną przez trenera Ireneusza Mamrota przed utratą gola. W odpowiedzi arkowcy zmarnowali jeszcze lepszą sytuację minutę później. Piłka dotarła w polu karnym pod nogi Mateusza Młyńskiego , który z dość ostrego kąta nie trafił do pustej bramki.

Po rozgromieniu w ostatni poniedziałek 4:0 na wyjeździe GKS-u 1962 Jastrzębie żółto-niebiescy przystępowali do boju u siebie z Puszczą Niepołomice w roli faworyta. Jak też można było się tego spodziewać, trener Arki Gdynia Ireneusz Mamrot nie zdecydował się na znaczące korekty w składzie. Jedynie Marcusa da Silvę zastąpił w podstawowej jedenastce rekonwalescent Adam Deja.

Gdynianie kontynuowali ataki i w 27 minucie gry mieli kolejną, dogodną okazję. Po zagraniu Mateusza Młyńskiego piłkę w polu karnym otrzymał Maciej Jankowski. Choć napastnik Arki Gdynia był atakowany przez przeciwnika, zdołał zagrać futbolówkę do Adama Dei. Strzał pomocnika żółto-niebieskich obronił Mateusz Górski. Jankowski sygnalizował jeszcze sędziemu Konradowi Kielczewskiemu z Białegostoku, że był w tej sytuacji faulowany przez rywala. Wydawało się zresztą, że może mieć rację. Arbiter nie przychylił się jednak do opinii napastnika gospodarzy.

Nie zrażony takim obrotem spraw Jankowski mógł trafić do siatki w 38 minucie spotkania. Arkadiusz Kasperkiewicz precyzyjnie dośrodkował z prawego skrzydła, a „Jankes” był w dogodnej sytuacji do oddania celnego strzału głową. Jego uderzenie jednak minęło bramkę.

Po wznowieniu gry goście, zdając sobie sprawę, że tylko bardziej odważna postawa na boisku może im umożliwić wywiezienie z Gdyni choćby punktu, śmielej zaatakowali. Opłaciło im się to w 56 minucie spotkania. Atomowym strzałem zza pola karnego popisał się Hubert Tomalski. Daniel Kajzer miał w tej sytuacji niewiele do powiedzenia. Była to tym samym pierwsza bramka, stracona przez Arkę Gdynia w oficjalnym meczu w tym sezonie.