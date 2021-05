Arka Gdynia przegrała finał Fortuna Pucharu Polski. Stracona szansa żółto-niebieskich. 2.05.2021

Zobaczcie partnerki piłkarzy Arki Gdynia! To one ich oczarowały [NOWA GALERIA]

Gracze Rakowa Częstochowa wyraźnie się rozochocili i kontynuowali swoje ataki. W 29 minucie ponownie dośrodkował Fran Tudor . Na szczęście Marcin Cebula w dobrej sytuacji nieczysto trafił piłkę głową. Po kolejnych trzech minutach sporo miejsca przed polem karnym miał Ivi Lopez . Hiszpan oddał strzał, ale zablokował to uderzenie Haris Memić .

Arka Gdynia w końcu odgryzła się dobrą akcją cztery minuty przede zakończeniem pierwszej połowy. Znowu zagrywał Luis Valcarce i uruchomił Mateusza Żebrowskiego . Gracz Arki Gdynia co prawda minął bramkarza, ale stracił jednocześnie równowagę, a jego uderzenie niemal z końcowej linii boiska było zbyt słabe, aby mogło ugrzęznąć w pustej bramce. Ta akcja dawała jednak nadzieję, że w drugiej części gry żółto-niebiescy się rozkręcą. Tym bardziej, że na boisku pojawił się Marcus da Silva , zastępując przeciętnie prezentującego się Juliusza Letniowskiego .

Jednak po zmianie stron to Raków Częstochowa zaatakował jako pierwszy. Mocny strzał Iviego Lopeza zablokował tym razem Michał Marcjanik . Gracze Rakowa sygnalizowali jeszcze sędziemu Pawłowi Gilowi , iż kapitan żółto-niebieskich uczynił to ręką, jednak arbiter po krótkiej konsultacji z Tomaszem Kwiatkowskim , obsługującym system wideopowtórek VAR, nakazał grać dalej.

Jednak już trzy minuty później Kacper Krzepisz musiał interweniować. Fran Tudor wymanewrował piłkarzy Arki Gdynia i zagrał do Patryka Kuna . Były zawodnik żółto-niebieskich strzelił celnie, jednak zbyt słabo, aby zaskoczyć bramkarza Arki Gdynia .

W 53 minucie gry arkowcy mieli sporo szczęścia. Andrzej Niewulis wykorzystał błąd Arkadiusza Kasperkiewicza , wyprzedził go i miał przed sobą już tylko Kacpera Krzepisza . Kapitan Rakowa Częstochowa na szczęście uderzył obok słupka. Dla piłkarzy Arki Gdynia był to jednak jasny sygnał, że trzeba bardziej uważnie grać w obronie.

Tymczasem w 57 minucie gry to żółto-niebiescy niespodziewanie strzelili gola! Akcję rozegrał Fabian Hiszpański, a piłka trafiła do Mateusza Żebrowskiego. Pomocnik Arki Gdynia dośrodkował z lewego skrzydła, szukając w polu karnym Macieja Rosołka. Jednak futbolówka nabrała dziwnej rotacji i wpadła do siatki nad kompletnie zaskoczonym Dominikiem Holcem!