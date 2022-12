Arka Gdynia postawiła się Śląskowi we Wrocławiu, ale to mistrz Polski okazał się lepszy. Decydująca okazała się czwarta kwarta

Pierwsze kwarty były wyrównane, ale jednak z lekką przewagą dla mistrzów Polski. Zwłaszcza w pierwszej Arka momentami prowadziła, ale to drużyna z Wrocławia miała trzy punkty przewagi. W drugiej kwarcie Śląsk uciekał, a żółto-niebiescy starali się, aby nie stracić dystansu i być nadal w grze o zwycięstwo w tym spotkaniu. Śląsk po pierwszej połowie prowadził 41:35, ale wynik spotkania nadal był sprawą otwartą. Trzecia kwarta to świetna postawa Arki. Znakomite spotkanie rozgrywał James Florence, który w sumie zdobył 34 punkty. Pogoń żółto-niebieskich zakończyła się sukcesem i po trzeciej kwarcie zanosiło się na sporą niespodziankę, bo to Arka prowadziła we Wrocławiu 60:59.