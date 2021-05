Arka Gdynia pokonała Resovię! Piąte z rzędu zwycięstwo żółto-niebieskich w lidze

Mecz rozpoczął się dla żółto-niebieskich wyśmienicie. Podopieczni trenera Dariusza Marca niecałe cztery minuty od pierwszego gwizdka sędziego objęli prowadzenie. Po rozegraniu na jeden kontakt między Adamem Danchem i Maciejem Rosołkiem sprytnym podaniem głową w pole karne popisał się Juliusz Letniowski . Futbolówka trafiła do Mateusza Żebrowskiego , który wykorzystał sytuację sam na sam z Karolem Dybowskim .

Na tym niestety popisy ofensywne Arki Gdynia w pierwszej połowie się skończyły. Żółto-niebiescy grali zbyt chaotycznie, aby udało im się zepchnąć rywali do defensywy. Resovia zresztą nie pozostawała gospodarzom dłużna. Mecz stał na przeciętnym delikatnie to ujmując poziomie, a bramkarze byli praktycznie bezrobotni. Dopiero po pół godzinie gry goście zmusili Daniela Kajzera do poważniejszej interwencji. Z rzutu wolnego uderzał Maksymilian Hebel, były piłkarz Arki Gdynia. Bramkarz żółto-niebieskich sparował na szczęście ten strzał na rzut rożny. Więcej emocji przed przerwą już nie było.