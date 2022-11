Arka Gdynia - Podbeskidzie Bielsko-Biała 12.11.2022 r. Byliście na ostatnim w tym roku meczu Arki? Znajdźcie się na zdjęciach!

- Kibice dopingowali kapitalnie przez całe spotkanie, mimo że wynik końcowy nie był udany. Szkoda straconych punktów u siebie, ale my nie patrzymy na to tylko przez pryzmat wyniku. W meczu z Podbeskidziem brakowało nam płynności, zdecydowania i był to jeden z naszych najsłabszych występów w tym sezonie. Z miesiąca na miesiąca generalnie graliśmy dobrze albo bardzo dobrze i widzę więcej plusów niż minusów. Zespół zrobił postępy w każdym elemencie. Ktoś może powiedzieć, że jesteśmy zarozumiali i brakuje nam pokory, ale moim zdaniem zespół się rozwija. Dlatego to nie był mecz dla mnie o być albo nie być. Ani przed nim, ani wcześniej nie miałem żadnych rozmów z władzami klubu - zapewnił Ryszard Tarasiewicz, trener Arki.