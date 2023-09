Arka Gdynia nie może zlekceważyć Chrobrego. W Głogowie zagra bez Olafa Kobackiego

Trener Wojciech Łobodziński musiał sobie radzić z zestawieniem bloku defensywnego przy pauzach za karki Martina Dobrotki i Michała Marcjanika. Poradził sobie z problemem znakomicie, bo jego drużyna wygrała z silnym zespołem Miedzi Legnica. Przed wyjazdem do Głogowa poprawiła się sytuacja w obronie. Wprawdzie nadal zawieszony jest Dobrotka, ale za to do gry będzie już gotowy Marcjanik.

Sztab szkoleniowy żółto-niebieskich ma za to problem w ofensywie. Za cztery żółte kartki musi pauzować Olaf Kobacki i nie będzie łatwo go zastąpić. Ten piłkarz w ośmiu meczach tego sezonu strzelił cztery gole i był jedną z kluczowych postaci zespołu. W Głogowie drużyna będzie musiała sobie radzić bez niego. W tej sytuacji do podstawowego składu mógłby wskoczyć Hubert Adamczyk, o ile jest już w pełni sił, aby zagrać do pierwszej minuty. Drużyna na pewno będzie potrzebować kreatywnych zawodników, którzy stworzą sytuacje bramkowe Karolowi Czubakowi albo sami będą w stanie sfinalizować akcję ofensywną zespołu.