Arka Gdynia nadal wygrywa, trener Ryszard Tarasiewicz ciągle tajemniczy. Chojniczanka pokonana w sparingu zamkniętym dla publiczności

Przypomnijmy, że Ryszard Tarasiewicz, trener Arki Gdynia, postanowił rozegrać bez publiczności i internetowych transmisji trzy ostatnie sparingi przed wznowieniem sezonu, aby rywale ekipy z ul. Olimpijskiej 5 nie mieli możliwości swobodnego śledzenia wariantów taktycznych, doskonalonych przez jego zespół. W takich oto, nietypowych okolicznościach, żółto-niebiescy pokonali w ostatnią sobotę 2:0 Stomil Olsztyn i 4:0 GKS Przodkowo.

Dziś arkowcy poszli za ciosem, ogrywając 2:1 Chojniczankę, wicelidera eWinner II ligi, sposobiącego się do awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Tym razem jednak nie obyło się bez straty gola. To goście, w barwach których występowali m.in. Łukasz Wolsztyński i Kamil Mazek, jeszcze w ubiegłym sezonie grający dla Arki Gdynia, szybko objęli prowadzenie. W 7 min. gry David Niepsuj zagrał do Artura Pląskowskiego, a napastnik "Chojny" z kilku metrów trafił do siatki.