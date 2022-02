Arka Gdynia młodzieżą stoi? Sprawdziliśmy, jak to wyglądało podczas zimowych przygotowań. Jest jeden wygrany

Na początek trzeba doprecyzować, że w sezonie 2021/22 status młodzieżowca mają Polacy urodzeni w roku 2001 lub młodsi.

Jesienią Arka Gdynia ustępowała w klasyfikacji Pro Junior System jedynie Chrobremu Głogów. Zresztą, o dominacji Chrobrego najlepiej niech świadczy fakt, że najlepszy młodzieżowiec Fortuna I ligi, Dominik Piła, podpisał już kontrakt z Lechią Gdańsk, który obowiązywać będzie od 1 lipca.

W poprzedniej rundzie w barwach Arki najwięcej minut spośród młodzieżowców rozegrał Olaf Kobacki, choć tylko siedem razy udało mu się wytrwać na boisku przez pełne dziewięćdziesiąt minut. Był on jednym z jaśniejszych punktów Arki, strzelił pięć goli i w wielu meczach zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Wydaje się, że to on będzie pierwszym wyborem na pozycji młodzieżowca w ekipie trenera Ryszarda Tarasiewicza. Szczególnie, że do Legii Warszawa wrócił już Maciej Rosołek, choć on i tak zawodził.