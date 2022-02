Arka Gdynia kończy obóz w Kleszczowie. W sobotę sparing z KKS-em Kalisz. Trener Ryszard Tarasiewicz zadowolony z pracy

Piłkarze Arki Gdynia przebywają na obozie w Kleszczowie od 28 stycznia. Nie ma jednak mowy o przyjemnych wczasach. Żółto-niebiescy ciężko trenują, tak na boisku, jak i na siłowni. Mówi się, że zimowe przygotowania są dla zawodników zdecydowanie trudniejsze i bardziej wymagające niż te letnie.

- Wszystko przebiega sprawnie. Pracujemy nad mocą, wytrzymałością, siłą. To nie jest przyjemny okres dla piłkarzy. Trenujemy mocno, a na takiej intensywności pozostaniemy jeszcze przez siedem, może dziesięć dni. Później będziemy nieco schodzić z obciążeń - mówi trener Ryszard Tarasiewicz.

Szkoleniowiec zdaje sobie sprawę z głównych mankamentów drużyny. - Po zakończeniu rundy jesiennej mówiłem, że chciałbym, aby ten zespół miał jeszcze większą dynamikę oraz intensywność w grze - przyznał.

Zwieńczeniem obozu Arki w Kleszczowie będzie sobotni sparing z drugoligowym KKS-em Kalisz. Co ciekawe, jest to zespół, który tydzień wcześniej rozegrał mecz z Lechią Gdańsk i zdołał zremisować 1:1. Dodajmy, że KKS Kalisz w tym sezonie wyeliminował z Pucharu Polski Pogoń Szczecin, więc nie jest to przypadkowy przeciwnik.