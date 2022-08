Arka Gdynia jedzie do Rzeszowa przełamać pechową passę. Żółto-niebiescy pokażą na co ich stać?

Arka Gdynia do meczu w Rzeszowie podejdzie po pechowo zremisowanym u siebie spotkaniu z Sandecją Nowy Sącz. Zespół Ryszarda Tarasiewicza po świetnej pierwszej połowie wyraźnie się cofnął i nie potrafił zamknąć meczu drugą bramką. Niestety, w 90 minucie spotkania, po dość przypadkowym dośrodkowaniu, piłkę do własnej bramki skierował kapitan Michał Marcjanik.

Żółto-niebiescy do Rzeszowa jaką po serii niefortunnych wypadków. Pozostaje mieć nadzieję, że limit pecha w Gdyni już się wyczerpał, a arkowcy w środowy wieczór pokażą, dlaczego uważa się ich za jednego z głównych faworytów do awansu. Resovia również nie może zaliczyć początku sezonu do udanych. Drużyna prowadzona przez Tomasza Grzegorczyka nie wygrała jeszcze meczu, jednak w ostatnim spotkaniu z Górnikiem Łęczna, piłkarze Resovii postawili się wyżej notowanemu rywalowi i zremisowali spotkanie. Duża zasługa w tym dobrze zorganizowanej obrony Resovii, którą w środę będą mieli okazję przetestować arkowcy. Arka nie ma dobrych wspomnień z Rzeszowa. W zeszłym sezonie, po czerwonej kartce dla Gordana Bunozy, zespół z Gdyni przegrał wysoko 1:4.