Arka Gdynia - Chojniczanka Chojnice 2:1 (1:1) w piłkarskich derbach Pomorza (22.10.2022). Zobacz, kto im kibicował na stadionie | ZDJĘCIA

Przed pomorskimi derbami w Fortuna 1. Lidze trener Chojniczanki Tomasz Kafarski zapowiadał, że jego podopieczni nie przyjeżdżają do Gdyni, by tylko się bronić i słowa dotrzymał. Goście rzucili się do ataku i w 25. minucie Patryk Tuszyński skierował piłkę do siatki, zapewniając Chojniczance prowadzenie.

Arka Gdynia zaczęła odrabiać straty, jednak obrona gości była ciężka do sforsowania. Ofensywę żółto-niebieskich w 43. minucie wyręczył Kamil Mazek.

Emocjonująco zaczęła się też druga połowa, gdy po 4. minutach Kacper Skóra wykorzystał idealne dośrodkowanie Omrana Haydarego i głową wyprowadził żółto-niebieskich na prowadzenie. Na zwycięskiego gola Sebastiana Milewskiego trzeba było czekać do 78. minuty.