Arcymistrz Magnus Carlsen rezygnuje z obrony tytułu szachowego mistrza świata. Jego przeciwnikiem miał być Rosjanin Ian Nepomniachtchi

Magnus Carlsen nie będzie bronił szachowego tytułu mistrza świata

Rosjanin wygrał turniej kandydatów co upoważniło go do rewanżu z Magnusem Carlsenem. Mimo to Norweg nie ma zamiaru ponownie mierzyć się z Janem Niepomniaszczim. Carlsen uważa, że nie jest już zmotywowany i nie ma nic do zyskania, wygrywając kolejny raz.

- Nie jestem zmotywowany do rozegrania kolejnego meczu — powiedział arcymistrz Magnus Carlsen - Po prostu czuję, że nie mam wiele do zyskania, nie podoba mi się to i chociaż jestem pewien, że mecz byłby interesujący ze względów historycznych, nie mam żadnej chęci do gry. Po prostu nie zagram meczu - dodał

Nietypową sytuację skomentowali w rozmowie z nami międzynarodowi mistrzowie w szachach Dawid Czerw i Piotr Brodowski.