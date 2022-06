Apteki w Gdyni funkcjonują już od stu lat! Pierwsze powstały w Śródmieściu. Kolejne w Orłowie, na Grabówku, Działkach Leśnych i Oksywiu

Sto lat od otwarcia pierwszej apteki w Gdyni!

Jako pierwszą w mieście „Aptekę pod Gryfem” otworzył 15 kwietnia 1922 roku Antoni Małecki przy skrzyżowaniu ul. 10 Lutego i Świętojańskiej. Było to dla mieszkańców Gdyni spore i ważne wydarzenie, gdyż wcześniej po zakup leków zmuszeni byli jeździć do Wejherowa, Sopotu, lub do Gdańska, który przed II wojną światową znajdował się formalnie poza granicami Polski.

Już po kilku latach "Apteka pod Gryfem" przeniesiona została do nowej siedziby przy ul. Starowiejskiej. Dynamiczny rozwój miasta i napływ ludności, związany z budową portu, a także wczasowiczów, spowodował, że Antoni Małecki w 1930 roku doczekał się konkurencji. Apteka "Centralna" otwarta została przy placu Kaszubskim, w budynku Szpitala Sióstr Miłosierdzia. Jej właścicielem był Zenon Salicki.

Kolejna "Apteka Dra Jurkowskiego" powstała przy skwerze Kościuszki. Jak informuje w opracowaniu na ten temat Marcin Szerle, historyk i muzealnik, prosperowała na tyle dobrze, że jej właściciel wybudował wkrótce w jej sąsiedztwie kamienicę czynszową.