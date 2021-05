Apel Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ratowania Bałtyku: chodzi o broń chemiczną i wraki

33. sesję Sejmiku Województwa Pomorskiego zdominował temat zagrożeń jakie niosą ze sobą wraki oraz broń chemiczna zalegające na dnie Bałtyku. Badacze dna morskiego, nie tylko w obrębie Zatoki Gdańskiej, od dawna alarmują o możliwych, katastrofalnych dla środowiska skutkach niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych, jednak debata w tej sprawie rozpoczęła się na dobre dopiero po opublikowaniu w ub. roku raportu Najwyższej Izby Kontroli. NIK negatywnie ocenił działania administracji morskiej oraz ochrony środowiska w zakresie zapobiegania potencjalnej katastrofie ekologicznej. To zmusiło rząd do zainteresowania się problemem.

Na sesję zaproszono przedstawicieli organizacji zajmujących się problemem zanieczyszczenia Bałtyku niebezpiecznymi obiektami oraz materiałami. W jej trakcie przedstawiano wyniki badań na temat zidentyfikowanych obiektów, tłumaczono, jak z radzą sobie z nimi inne europejskie kraje oraz omówiono koszty usuwania paliw z wraków oraz ewentualnych skutków rozlewu olejowego związanych z nieuchronną destrukcją zatopionych konstrukcji. W samej Zatoce Gdańskiej zidentyfikowano ok. 100 wraków, w tym kilka zaliczanych do niebezpiecznych.

- Z tych kilku, co najmniej dwa są bardzo niebezpieczne - mówił dr Benedykt Hac z Fundacji Mare, wieloletni pracownik Instytutu Morskiego. - W czasie ostatnich działań wojennych zatopiono wiele wraków, które przewoziły paliwo lub same używały paliwa do transportu. Wraki te nie uległy takiej destrukcji, by całe paliwo zdołało się uwolnić. Natomiast ich rozpad jest nieuchronny, choćby ze względu na zasolenie akwenu.

Według wyliczeń Fundacji Mare, na zatopionym i do dziś „uzbrojonym” wraku statku „Falken”, który leży na przedłużeniu Półwyspu Helskiego, może znajdować się nawet ok. 1000 ton paliwa. Szacunki stworzono na podstawie oceny zachowania poszczególnych części kolosa. Sytuacja jest o tyle szczególna, że statkowi grozi przełamanie. Jak wskazują naukowcy, z uwagi na niekorzystne działanie prądów morskich, dziób oraz rufa zaczynają lewitować nad dnem, co skutkuje zauważalnymi pęknięciami w kadłubie. Jeszcze większe zagrożenie mogą stanowić pozostałości 170-metrowego „Stuttgarta”, znajdującego się na głębokości ok. 20 m u wybrzeży Gdyni. W 2016 r. zasięg skażenia ciężkim paliwem wypływającym z wraku szacowano na 41,5 ha. Ostatecznie, ze względu na zagrożenie, zaliczono go do „kategorii A”, czyli obiektów mogących wywołać lokalną katastrofę ekologiczną.