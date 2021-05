Apel gdyńskiego Prawa i Sprawiedliwości o przyjęcie Funduszu Odbudowy. Gdynia ma dostać prawie 5 miliardów złotych z budżetu UE

Przypomnijmy, że jeżeli polski parlament przyjmie we wtorek projekt ustawy ws. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, to możliwe będzie uruchomienie wypłat z Funduszu Odbudowy UE. Polska do końca 2023 roku, w ramach FO, dostać ma łącznie 23 mld euro dotacji oraz 34 mld euro pożyczek. Fundusz Odbudowy funkcjonuje w ramach rekordowego historycznie unijnego budżetu. Z którego Polska ma dostać aż 770 miliardów złotych. Skorzysta z tego również Gdynia, do miasta ma trafić prawie 5 miliardów złotych. Warto też zaznaczyć, że ratyfikacja konieczna jest do uruchomienia wypłat z Funduszu Odbudowy UE. Według gdyńskiego PiSu, gdyby Fundusz został zablokowany w Polsce, grozić by to mogło wstrzymaniem całego budżetu UE.

- Dziękujemy Panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za wynegocjowanie takich środków z Unii Europejskiej dla Polski. Jednocześnie apelujemy do parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji o poparcie we wtorkowym głosowaniu o zasobach własnych Unii Europejskiej. To dla nas olbrzymia szansa i olbrzymie możliwości rozwoju - mówi Marek Dudziński, radny miasta Gdyni z ramienia PiS. - 5 miliardów złotych to 2,5 budżetu miasta Gdyni, ale to nie tylko liczba. To realna możliwość realizacji potrzeb naszego miasta. Apelujemy o przyjęcie tego planu. Dla Gdyni. Może tym razem rządzącym Gdynią uda się te środki ulokować po prostu lepiej. Powinny one pójść na budowę chodników, czy dróg, ale również na edukację, którą miasto oddaje w prywatne ręce, zamiast w nią inwestować.