AP LOTOS Gdańsk z utrzymaniem i ambitnymi planami na przyszłość. Karolina Wierzbicka: Medal mistrzostw Polski to kwestia kilku lat

Wierzbicka wierzy, że to jest możliwe i że AP LOTOS będzie jednym z czołowych klubów w kraju w piłce kobiecej.

- To jest do zrealizowania. Klub się rozwija bardzo dynamicznie. Myślę, że to kwestia kilku lat, żeby drużyna była medalistą mistrzostw Polski. Już teraz będzie ciasno w składzie. Każda z nas do końca tego sezonu chce pokazać się z jak najlepszej strony. To wszystko kwestia indywidualna, kto jak będzie podchodzić do treningów, czy nadąży za takim trybem życia, że będzie jeszcze więcej piłki na co dzień, że trzeba będzie życie podporządkować piłce, a praca będzie musiała odejść na drugi plan. Ja uczę się na kierunku higienistki stomatologicznej i też tam pracuję, na razie jako asystentka. Wiążę z tym swoją przyszłość, ale nie wiem w jakich wymiarach i czy połączę to z piłką, ale na pewno będę się starać. Chcę to połączyć i będę rozmawiać ze sztabem, jakby to wyglądało. Jeśli mój tryb życia przypasuje klubowi, to na pewno się dogadamy – zapewnia Karolina.