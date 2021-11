AP Lotos Gdańsk ósmy na półmetku w Ekstralidze kobiet. Tomasz Bocheński: Kilka punktów nam uciekło, ale wiosną będzie można to odrobić

Piłkarki AP Lotos jesienią rozgrywki ligowe zakończyły zwycięskim meczem z Rekordem Bielsko-Biała 3:1. To było zaległe spotkanie. Podopieczne trenera Tomasza Borkowskiego zdobyły 15 punktów, na co złożyło się pięć zwycięstw i sześć porażek. Czy ta rudna była udana w wykonaniu zespołu?

- To była dla nas dobra runda. Chociaż kilka punktów nam uciekło, a wtedy byśmy mówili nie o miejscu ósmym tylko piątym, co przecież było naszym celem. Szkoda mi przegranych meczów w Bydgoszczy, a zwłaszcza u siebie ze Śląskiem Wrocław, bo to spotkanie mogliśmy wygrać. Z drugiej strony pokonaliśmy SMS Łódź, czyli pretendenta do mistrzostwa Polski. Przed nam wiosną runda rewanżowa i będzie okazja, zdobyć więcej punktów i przesunąć się w górę tabeli. Na pewno drużyna cały czas się rozwija. To, co dla mnie jest dużym plusem, że coraz mocniej do składu dobijają się nasze młode piłkarki. W ostatnim meczu zagrały Pola Jakubowska i Zuzanna Grzywińska, a weszły Oliwia Bida i Marcelina Preuss, która zresztą strzeliła bramkę - powiedział Tomasz Bocheński, prezes AP Lotos Gdańsk.