AP LOTOS Gdańsk - AZS UJ Kraków 16.05.2021 r. Wygrana gdańskiego zespołu była blisko, ale remis jest sprawiedliwy [zdjęcia]

AZS Kraków to wymagający przeciwnik, który w tym sezonie zgromadził o 11 punktów więcej niż gdańszczanki. W pierwszej rundzie drużyna AP LOTOS przegrała pod Wawelem 1:3. Teraz nadeszła okazja, aby się zrewanżować, ale zadanie było naprawdę trudne. Podopieczne trenera Tomasza Borkowskiego podjęły jednak walkę z wyżej notowanymi rywalkami i stworzyły interesujące widowisko. Po grze gdańskiego zespołu można zawsze spodziewać się twardej walki, ambitnej postawy na boisku i nie inaczej było w niedzielnym spotkaniu. Były sytuacje bramkowe, ciekawe akcje, naprawdę fajne widowisko i do pełni szczęścia zabrakło tylko goli.

Oba zespoły szukały okazji do strzelenia gola w tym spotkaniu i takie szanse były. Szwankowała jednak skuteczność, a do tego dobrze spisywały się obie bramkarki. Przy odrobinie szczęścia zarówno gdańszczanki, jak i rywalki mogły przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, bo drużyny chciały grać ofensywnie i dążyły do tego, aby wygrać to spotkanie. Ostanie słowo w tym spotkaniu mogło należeć do zawodniczek AP LOTOS, które w ostatniej akcji meczu miały świetną szansę, aby zdobyć komplet punktów. W dobrej sytuacji znalazła się Julia Formela, której strzał obroniła świetnie dysponowana w tym spotkaniu Karolina Klabis. Piłka trafiła jeszcze pod nogi Julii Włodarczyk, ale i jej strzał obroniła bramkarka zespołu z Krakowa i została bohaterką swojego zespołu.