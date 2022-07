Antyplażowanie: zero zasad i wszechobecny alkohol

Jakie ma pan obserwacje dotyczące liczby osób wypoczywających nad Bałtykiem? Czy w tym roku większa rzesza Polaków ruszyła nad polskie morze?

W upalne dni plaże są oblegane, wręcz „pękają w szwach”, ale jednak mam wrażenie, że wypoczywających jest mniej niż w ub. roku. Nie obowiązują już obostrzenia covidowe i granice są otwarte, wobec tego wiele osób zdecydowało się na urlop za granicą. Poza tym, wydaje się też, że część Polaków odpoczywa w domach, bo odstraszają ich wysokie ceny w nadmorskich kurortach. Na pewno w tym roku plaże odwiedza więcej Ukraińców. Na razie mówię tu o luźnych obserwacjach, na podsumowania i precyzyjne statystyki przyjdzie jeszcze czas.

Czy będzie przesadą, jeśli powiem, że niektórzy ludzie wyjeżdżając na wakacje np. nad morze pozostawiają rozum w domu?

Nie ma w tym przesady. Są turyści, którzy zachowują się jak ten przysłowiowy pies spuszczony z łańcucha. Na co dzień są racjonalni i odpowiedzialni, a na urlopie zachowują się tak, jakby nie obowiązywały ich żadne zasady, jakby panowała wolna amerykanka. Do Sopotu bardzo często przyjeżdżają grupy osób na wieczory panieńskie lub kawalerskie, podczas których leje się morze alkoholu. Bywa, że te osoby, już mocno wstawione, robią sobie wypad na plażę, a potem zażywają morskiej kąpieli. Potencjalnie to osoby, które mogą stanowić zagrożenie dla siebie i innych. Za tragediami w wodzie bardzo często stoi alkohol. Kilka dni temu w Brzeźnie, już po godzinach dyżuru ratownika, plażowicze wyciągnęli z wody mężczyznę, który był po spożyciu alkoholu. Co prawda ratownikom udało się przywrócić pracę serca, ale jednak w szpitalu ten człowiek zmarł.