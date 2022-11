Antyfutbol drużyny Czesława Michniewicza się nie opłacił? Co za niespodzianka | KOMENTARZ

Jednego nie da się zrozumieć. Czekamy na te mistrzostwa cztery lata, mamy na większości pozycji piłkarzy grających w lepszych klubach, personalnie wychodzimy ofensywnie, a tymczasem na boisku ograniczamy się do przeszkadzania, do antyfutbolu. To jakieś nieporozumienie. Polska zaprezentowała się tragicznie, to był jeden z najgorszych (obok Kataru) drużynowych występów na tym mundialu. A co najgorsze... biało-czerwoni zagrali tak z pełną premedytacją. Taki był plan, o czym świadczą pomeczowe wypowiedzi selekcjonera Czesława Michniewicza i zawodników.

Właśnie, to nie tak, że Meksyk zmusił Polskę do ciągłego biegania za piłką i dalekich wykopów. To była świadoma gra kadry Michniewicza. I już w momencie ogłaszania go jako selekcjonera dokładnie wiedzieliśmy, że Polska będzie grać jak Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Wiadomo, my możemy sobie teraz pisać różne rzeczy. Szkoda jednak tych trzech czy czterech tysięcy polskich kibiców, którzy wydali po kilkadziesiąt tys. złotych, poświęcili mnóstwo czasu, by dostać się do Kataru, a w nagrodę obejrzeli to "coś".