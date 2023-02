Antoni Mikułko zamienia Lechię Gdańsk na Wieczystą Kraków. Młody bramkarz wypożyczony do III-ligowca

Antoni Mikułko postanowił się przenieść z Gdańska do Krakowa. W ekstraklasowym zespole nie miał na razie szans wybić się ponad Dusana Kuciaka czy Michała Buchalika, więc sportową szansę może dostać w III lidze. Wieczysta Kraków wypożyczyła 17-letniego bramkarza na półtora sezonu - rundę jesienną rozgrywek 2022/2023 oraz pełny sezon 2023/2024. Biało-zieloni zastrzegli sobie jednak, że wypożyczenie może zostać skrócone po każdej rundzie.

Zależy nam na tym, aby Antek już teraz zderzył się z tą seniorską piłką. To będzie jego następny krok: piłka seniorska. Z naszej strony będzie tutaj baczna obserwacja tego, jak będzie sobie radził na tym poziomie. Pomysł z wypożyczeniem Antka był już przed rundą jesienną, ale kontuzja Dušana Kuciaka zmusiła nas do tego, że musieliśmy poczekać z tą decyzją. Pomimo tego, że jest to trzecia liga, to jest to klub z bardzo doświadczonymi zawodnikami, dlatego już sam trening będzie na wysokim poziomie. Dla niego najważniejsze, żeby grał i to jest podstawa.