Anna Rogowska: Liczę, że nasi lekkoatleci w Tokio spiszą się na piątkę. Ani wiek, ani staż treningowy nie wykluczają z walki o medale

Poznaliśmy skład 66-osobowej, lekkoatletycznej reprezentacji Polski na igrzyska olimpijskie w Tokio. Kogoś brakuje? Ktoś wskoczył do tej listy niespodziewanie?

Myślę, że nie ma tutaj większych zaskoczeń, jeśli chodzi o ten skład. Nie ukrywam, że jest mi bardzo przykro, że nie znalazła się w nim żadna tyczkarka. Na całe szczęście jest aż trzech zawodników (Piotr Lisek, Robert Sobera i Paweł Wojciechowski – przyp.) i to maksymalna liczba osób, które można wystawić w danej konkurencji. Jedzie więc, można powiedzieć, mocna paka. Jeśli chodzi o tyczkę męską, to poziom jest bardzo wyrównany. Myślę, że w Tokio skakanie na poziomie 5,80 może nie dać możliwość zawalczenia o medal. Prawdopodobnie trzeba będzie skakać zdecydowanie więcej, co pokazały mistrzostwa Europy w Berlinie, gdzie ten poziom wyniósł ok. 6 metrów. Mam nadzieję, że nasi zawodnicy, kwalifikując się do finału, znajdą się w ścisłej czołówce i powalczą o te najważniejsze medale dla Polski.