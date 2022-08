Anna Rogowska: Konkurencja mobilizuje najlepiej. Wierzę w młode tyczkarki, ponieważ prezentują wysoki poziom ROZMOWA

Co jest takiego wyjątkowego w mityngu „Tyczka na Molo” w Sopocie, że tak chętnie zawsze tutaj pani powraca?

Nie ukrywam, że całe życie byłam związana z Sopotem. Tutaj się wychowałam, trenowałam, chodziłam do Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego. Moje serce zawsze będzie blisko tego miejsca. Podczas „Tyczki na Molo” skakałam wysoko, a mój rezultat 4,77 metra to potwierdza. Jeżeli coś jest zapisane w pozytywny sposób, to każdy człowiek z przyjemnością wraca do miejsc, z którymi był zżyty.

Skwer Kuracyjny w Sopocie to miejsce wyjątkowe, oblegane przez turystów w sezonie. Jak zawodnicy się czują podczas takich zawodów?

To bardzo fajne miejsce, gdzie zawodnik może być bliżej kibica. To rzadko spotykane, ponieważ zawody zazwyczaj rozgrywane są na dużych stadionach. Wówczas kibic ma możliwość zobaczenia sportowców przez ekran telewizora. W Sopocie można się spotkać twarzą w twarz i porozmawiać. Kibic może zweryfikować to, co widzi przed telewizorem. Ja lubiłam te krótkie rozmowy z kibicami, ten kontakt, rozdawanie autografów. Dodawało mi to dużo energii podczas pracy, ponieważ wiedziałam, że dużo osób mnie wspiera. To ułatwiało zadanie w tych trudniejszych momentach.