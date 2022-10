Anna Przybylska wciąż śni się Jarosławowi Bieniukowi. Piłkarz zdobył się na poruszające słowa. Jego wyznanie może wyciskać łzy

Jarosław Bieniuk i Anna Przybylska przez wiele lat byli parą. Doczekali się trojga dzieci, które przez kilka lat wspólnie wychowywali. Rodzinną sielankę przerwała choroba i śmierć aktorki. Gwiazda zmarła 05.10.2014 r., pozostawiając pogrążonych w żałobie fanów i bliskich.

Chociaż Bieniuk i Przybylska tworzyli szczęśliwy związek, nie zostali małżeństwem. Siostra aktorki Agnieszka Kubera, w nowym wywiadzie zdradziła, dlaczego tak się stało.

- Oni stwierdzili, że to, co ich najbardziej cementuje, to dzieci. Ania jednego męża miała i mówiła zawsze: "Siostra, ja wiem, z czym to się je i jak to smakuje. Najważniejsze w naszym życiu są dzieci i to trzeba pielęgnować" - komentowała Agnieszka Kubera w rozmowie z "Faktem".