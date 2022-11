Anna Markowska potwierdziła związek z Kubą Wojewódzkim. Jak długo są razem? Kim jest partnerka Kuby Wojewódzkiego?

O tym, że Anna Markowska i Kuba Wojewódzki są parą, plotkowano od pewnego czasu. Chociaż sami zainteresowani przez długi czas nie komentowali doniesień, uczestniczka programu "Top Model" przerwała milczenie. W rozmowie z Jastrząb Post powiedziała, jak poznała się z dziennikarzem.

To była zabawna historia. Kuba do mnie napisał w sprawie jakiegoś tam biznesu. Ja po prostu się wstydziłam i nie odpisałam mu przez kolejne pół roku. Pomyślałam, że boję się tego świata, pomyślałam, że wielki świat może nie jest dla mnie. Natomiast po pół roku szczęśliwie gdzieś się spotkaliśmy i po prostu poczułam, że spotkałam przyjaciela, który wrócił po długim czasie. Tak dobrze mi się z nim rozmawiało, zaprzyjaźniliśmy się. Ja wówczas byłam w związku, więc Kuba był moim przyjacielem po prostu. Wtedy nie spotykaliśmy się zbyt często, bo ja byłam w związku i czasami tylko do siebie dzwoniliśmy. No i po jakimś czasie byliśmy razem.