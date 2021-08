Anna Kiełbasińska, biegaczka SKLA Sopot: Proszę nie pisać, że napiszę książkę o tym, jak trudną drogę przeszłam do olimpijskiego medalu

14 sierpnia ustanowiła pani La Chaux-de-Fonds w Szwajcarii dwa nowe rekordy życiowe na 200 i 400 metrów. To rzeczywiście wydarzyło się jednego dnia?

Tak. Najpierw przebiegłam 400 metrów, a dwie i pół godziny później był bieg na 200 metrów. Byłam w takich emocjach, na takim haju, że nawet nie czułam zmęczenia. Na szczęście, na 200 metrów miała już swój strój startowy i swoje kolce. W biegu na 400 metrów musiałam je pożyczać, bo mój bagaż nie doszedł. To też była dodatkowa dawka adrenaliny. Skończyło się świetnie. Potem aż się rozchorowałam. Rozłożyło mnie, ale to nie był covid-19, tylko zwykłe przeziębienie. Jestem zaszczepiona, chorowałam też, przeszłam masę testów, więc mam tę pewność. Tak to jest, jak jest dużo emocji. A ich było dużo w Tokio. Potem miałam jet lag (zespół nagłej zmiany strefy czasowej - przyp.) i czułam się kiepsko. Później były jeszcze dwa rekordy. Mózg mi wybuchał.