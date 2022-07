Anna Ćwigoń Słomkowska: “Paragony grozy” uderzyły w polską turystykę [WYWIAD]

Maciej Naskręt: Czy Polaków jeszcze stać na dwutygodniowe wakacje nad polskim morzem?

Anna Ćwigoń Słomkowska: Już nie. Jeszcze kilka lat temu Polacy chętniej wypoczywali przez kilkanaście dni. Były to głównie wakacje rodzinne i międzypokoleniowe. Polegało to na tym, że po tygodniu zazwyczaj w miejsce babci, czy dziadka przyjeżdżały ich dzieci z wnukami. Była to bardzo popularna forma odpoczynku nad Bałtykiem. Teraz jeśli turyści z Polski decydują się na spędzenie wakacji nad morzem rezerwują kwatery w czasie od trzech do pięciu dni. Podyktowane jest to głównie z zasobnością naszego portfela.

Czy w branży turystycznej jest gorzej niż przed rokiem?

Procent obłożenia nie jest taki jak był przed rokiem. Zauważalny jest spadek na poziomie 7-9 proc. w okresie wakacyjnym. Obecnie nie można mówić o planach sprzedażowych. Ich przygotowywanie kompletnie nie ma sensu, są abstrakcją. Stąd trudno w branży turystycznej obecnie zaplanować wiele rzeczy. Pewne zadania wykonuje się z dnia na dzień, co utrudnia działanie zgodnie ze strategią firmy.