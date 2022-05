Anna Brożek: Wspinaczka uruchamia całe ciało, łącznie z palcami i mózgiem. To wyzwanie dla lubiący rywalizację, przełamujących bariery

Zdaniem Anny Brożek, wicemistrzyni świata z Innsbrucku, wspinaczka sportowa wbrew pozorom nie jest mocno kontuzjogennym sportem.

- Wiele osób postrzega wspinanie sportowe jako sport ekstremalny, niebezpieczny, wiążąc to z wysokością. Ja natomiast zawsze powtarzam, że to bardzo bezpieczny sport, a technologie i zabezpieczenia powodują, że ryzyko jest naprawdę minimalne. Są dużo „groźniejsze” dyscypliny, których wiele osób nie uplasowałoby przed wspinaniem. Dla mnie to np. piłka ręczna. W moim przypadku, jeżeli zdarzały się kontuzje, to nie były one bezpośrednio związane ze ścianą, a raczej ćwiczeniami na siłowni i wynikały z błędów treningowych, złych obciążeń i planów. U mnie był to jedynie naderwany bark i kontuzja kolana, ale nie były to na tyle poważne urazy, by wykluczyły mnie z przygotowań czy rywalizacji. Właśnie barki i kolana wskazałabym jako najczęściej tejpowane (oklejanie plastrami - przyp.), oczywiście tuż po palcach.