ANEKS

DO REGULAMINU KONKURSU

Pod nazwą „Wygraj przelot podczas LOTOS AIR SHOW”

Organizator oświadcza, że dokonuje zmiany treści ZAŁĄCZNIKA nr 2 do Regulaminu i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ „Wygraj przelot podczas LOTOS AIR SHOW” **

wzory oświadczeń o zapoznaniu się przez Zwycięzcę z zasadami realizacji Nagród, w szczególności w zakresie informacji o bezpieczeństwie i organizacji lotów, wraz z przyjęciem na siebie związanych z tym ryzyk i wymogów.

Oświadczenie na przelot TS-11 Iskra

Imię i nazwisko

……………………………………………………………………………………………………

Adres

……………………………………………………………………………………………………

Tel. / email

……………………………………………………………………………………………………

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że chcę wykonać lot zapoznawczy samolotem: TS-11 ISKRA (znak rejestracyjny.........................), którego użytkownikiem jest Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła.

Zostałem(am) poinformowany(a) i zdaję sobie sprawę, że samolot jest zarejestrowany w tzw. klasie specjalnej co oznacza, że:

A. nie podlega aktualnie obowiązującym wymogom międzynarodowym i europejskim dotyczącym statków powietrznych w zakresie zdatności do lotu,

B. jego zdatność do lotu odpowiada konstrukcji sprzed pięćdziesięciu lat, zaprojektowanej do celów wojskowych.

C. ze względu na wiek samolotu ryzyko awarii lub usterki samolotu jest znaczne, mimo zachowania wszystkich wymogów obsługi technicznej.

Przyjmując powyższe do wiadomości decyduję się wykonać lot zapoznawczy na własną odpowiedzialność, akceptując ryzyko związane z wykonaniem lotu historycznym samolotem o napędzie odrzutowym, który może skutkować utratą zdrowia, uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią.

Zostałem(am) także poinformowany(a) o okolicznościach dodatkowo wpływających na powyższe ryzyko, w szczególności zdaję sobie sprawę, że:

A. pilot może popełnić niezawiniony błąd,

B. nie jest możliwe udzielenie mi jakiejkolwiek pomocy podczas wykonywania lotu, poza jego natychmiastowym zakończeniem,

C. nie jest zapewnione profesjonalne zabezpieczenie medyczne w miejscu wykonywania lotów.

Jednocześnie oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na wykonanie lotu, a w szczególności:

1. nie choruję na choroby nerwowe i psychiczne, choroby serca i układu krążenia,

2. nie zażywam leków, których działanie byłoby przeciwwskazaniem dla wykonania lotu,

3. nie znajduję się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani środków odurzających lub innych o podobnym działaniu,

Imię i nazwisko oraz nr tel. osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC użytkownika samolotu wobec pasażera - suma ubezpieczenia wynosi ……………………………………………………….

Zostałem(am) również poinformowany(a) o zasadach i planowanym przebiegu lotu oraz że, udzielono mi instrukcji oraz wyjaśnień dotyczących właściwego zachowania się w czasie lotu oraz postępowania w sytuacjach anormalnych i awaryjnych. Zobowiązuje się również do wykonywania poleceń dowódcy statku powietrznego.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ewidencji prowadzonej przez Fundację.

Data i czytelny podpis osoby odbywającej lot zapoznawczy

…………………………………………………

Podpis przedstawiciela FUNDACJI

…………………………………………………

Oświadczenie Lim-2

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE WYKONYWANIA LOTU ZAPOZNAWCZEGO SAMOLOTEM SB LiM-2 O ZNAKACH REJESTRACYJNYCH SP-YNZ

Dnia........................................ roku, godzina......................., wylot numer...............

TEN STATEK POWIETRZNY OTRZYMAŁ POZWOLENIE NA WYKONYWANIE LOTÓW W KATEGORII „SPECJALNY“ I NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZEROKICH I SZCZEGÓŁOWYCH PRZEPISÓW NA TEMAT ZDATNOŚCI DO LOTU, KTÓRE SĄ OPARTE NA ANEKSIE 8 DO KONWENCJI O MIĘDZYNARODOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM

Zapoznałem się z ograniczeniami samolotu SB LiM-2 o znakach rejestracyjnych SP-YNZ eksploatowanego w kategorii „Specjalny“opisanymi w rozdziale 4 „Instrukcji Użytkowania w Locie – procedury normalne“. Niniejszym oświadczam, że jestem świadomy/a zagrożeń wynikających z ograniczeń dotyczących bezpieczeństwa wykonywania lotów tym statkiem powietrznym i w przypadku jakichkolwiek uszczerbków na zdrowiu lub zagrożenia życia nie będę rościł/a żadnych pretensji do członków załogi i/lub właściciela statku powietrznego.

1-sza kabina (dowódca SP) ...........................................................................................................

(imię, nazwisko, data, podpis)

2-ga kabina (członek załogi SP) .................................................................................................

(imię, nazwisko, data, podpis)

Organizator oświadcza, że dodaje do Regulaminu ZAŁĄCZNIK nr 3 do Regulaminu i nadaje mu następujące brzmienie:

Imię i nazwisko

……………………………………………………………………………………………………

Adres

……………………………………………………………………………………………………

Tel. / email

……………………………………………………………………………………………………

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że chcę wykonać lot zapoznawczy samolotem An-2 (znaki rejestracyjne...............), którego użytkownikiem jest Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła.

Zostałem(am) poinformowany(a) i zdaję sobie sprawę, że samolot jest zarejestrowany w tzw. klasie specjalnej co oznacza, że:

A. nie podlega aktualnie obowiązującym wymogom międzynarodowym i europejskim dotyczącym statków powietrznych w zakresie zdatności do lotu,

B. jego zdatność do lotu odpowiada konstrukcji sprzed pięćdziesięciu lat, zaprojektowanej do celów wojskowych.

C. ze względu na wiek samolotu ryzyko awarii lub usterki samolotu jest znaczne, mimo zachowania wszystkich wymogów obsługi technicznej.

Przyjmując powyższe do wiadomości decyduję się wykonać lot zapoznawczy na własną odpowiedzialność, akceptując ryzyko związane z wykonaniem lotu historycznym samolotem o napędzie śmigłowym, który może skutkować utratą zdrowia, uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią.

Zostałem(am) także poinformowany(a) o okolicznościach dodatkowo wpływających na powyższe ryzyko, w szczególności zdaję sobie sprawę, że:

A. pilot może popełnić niezawiniony błąd,

B. nie jest możliwe udzielenie mi jakiejkolwiek pomocy podczas wykonywania lotu, poza jego natychmiastowym zakończeniem.

Jednocześnie oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na wykonanie lotu , a w szczególności:

1. nie choruję na choroby nerwowe i psychiczne, choroby serca i układu krążenia,

2. nie zażywam leków, których działanie byłoby przeciwwskazaniem dla wykonania lotu,

3. nie znajduję się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani środków odurzających lub innych o podobnym działaniu,

Imię i nazwisko oraz nr tel. osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC użytkownika samolotu wobec pasażera - suma ubezpieczenia wynosi ……………………………………………………….

Zostałem(am) również poinformowany(a) o zasadach i planowanym przebiegu lotu oraz że, udzielono mi instrukcji oraz wyjaśnień dotyczących właściwego zachowania się w czasie lotu oraz postępowania w sytuacjach anormalnych i awaryjnych. Zobowiązuje się również do wykonywania poleceń dowódcy statku powietrznego.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ewidencji prowadzonej przez Fundację.

Data i czytelny podpis osoby odbywającej lot zapoznawczy

…………………………………………………

Podpis przedstawiciela FUNDACJI

…………………………………………………

Organizator oświadcza, że dodaje do Regulaminu ZAŁĄCZNIK nr 4 do Regulaminu i nadaje mu następujące brzmienie:

Imię i nazwisko

……………………………………………………………………………………………………

Adres

……………………………………………………………………………………………………

Tel. / email

……………………………………………………………………………………………………

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że chcę wykonać lot zapoznawczy samolotem AT-3 (znaki rejestracyjne...............), którego użytkownikiem jest Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła.

Decyduję się wykonać lot zapoznawczy na własną odpowiedzialność, akceptując ryzyko związane z wykonaniem lotu samolotem o napędzie śmigłowym, który może skutkować utratą zdrowia, uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią.

Zostałem(am) także poinformowany(a) o okolicznościach dodatkowo wpływających na powyższe ryzyko, w szczególności zdaję sobie sprawę, że:

A. pilot może popełnić niezawiniony błąd,

B. nie jest możliwe udzielenie mi jakiejkolwiek pomocy podczas wykonywania lotu, poza jego natychmiastowym zakończeniem.

Jednocześnie oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na wykonanie lotu, a w szczególności:

1. nie choruję na choroby nerwowe i psychiczne, choroby serca i układu krążenia,

2. nie zażywam leków, których działanie byłoby przeciwwskazaniem dla wykonania lotu,

3. nie znajduję się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani środków odurzających lub innych o podobnym działaniu,

Imię i nazwisko oraz nr tel. osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC użytkownika samolotu wobec pasażera - suma ubezpieczenia wynosi ……………………………………………………….

Zostałem(am) również poinformowany(a) o zasadach i planowanym przebiegu lotu oraz że, udzielono mi instrukcji oraz wyjaśnień dotyczących właściwego zachowania się w czasie lotu oraz postępowania w sytuacjach anormalnych i awaryjnych. Zobowiązuje się również do wykonywania poleceń dowódcy statku powietrznego.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ewidencji prowadzonej przez Fundację.

Data i czytelny podpis osoby odbywającej lot zapoznawczy

…………………………………………………

Podpis przedstawiciela FUNDACJI

…………………………………………………

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Aneks wchodzi w życie z dniem……………………