Andrzej Wajda patronem tramwaju. "Gdańskiej legendzie pomógł trwać wiecznie"

Zwykle patronami gdańskich tramwajów zostają gdańszczanie. Mimo że Andrzej Wajda kojarzony jest raczej z Krakowem twórca ten ma na swoim koncie niezwykłe zasługi dla naszego miasta i uhonorowanie go takim wyróżnieniem było jak najbardziej uzasadnione.

Należy przypomnieć, że Wajda debiutował jako reżyser teatralny i scenograf w Teatrze Wybrzeże w 1959 r. Szczególny zwrot w twórczości reżysera nastąpił zaś w 1975 roku, kiedy to, dotychczas unikający otwartego odnoszenia się do systemu władzy komunistycznej w Polsce, Andrzej Wajda wystąpił na Forum Filmowców w Gdańsku wraz z innym reżyserem, Krzysztofem Zanussim. Decydentom kontrolującym obieg filmowy zarzucili hamowanie swobody twórczej, co – ich zdaniem – skłaniało młodych twórców do skupiania się bardziej na tematyce historycznej aniżeli współczesnej. Wyrazem tego buntu były prace nad filmem Człowiek z marmuru.