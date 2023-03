Andrzej Pluta rzucał jak natchniony w koszykarskich derbach Trójmiasta. "Wszystko i tak zaczyna się od obrony" ROZMOWA

Na takie występy mówi się potocznie "dzień konia". Wszystko dzisiaj w twoich rzutach było idealnie sparowane. Naszym zadaniem jest przygotowywać się do każdego meczu. Dzisiaj akurat było tak, że to ja trafiałem, ale w innym meczu może być tak, że moi koledzy z drużyny będą trafiać. Wszystko tak naprawdę bierze się z obrony, która napędza nas w ataku.

26 punktów w meczu Trefla Sopot to twój najlepszy wynik w lidze. Jesteś zadowolony? Cieszy przede wszystkim wygrana, bo wiemy, jak ważne są te derby dla Trójmiasta. Dlatego jesteśmy zadowoleni. Weszliśmy w mecz dosyć dobrze. W trzeciej kwarcie mieliśmy trochę problemów, ale wyciągnęliśmy to na sam koniec. Teraz nic, tylko przygotować się do następnego meczu.

115 punktów zdobytych w derbowym meczu to nie jest nic zwyczajnego. W ataku wychodziło wam wiele.

To prawda, że jeszcze nam się to nie przytrafiło. Tak, jak mówiłem, staramy się skupić na obronie. Później, jak obrona dobrze wyjdzie, to ona nas napędza. Jest dużo gry w przejściu, gdzie dobrze się czujemy. Nic, tylko dalej pracować.